На Днепропетровщине ПВО сбило 8 беспилотников

фото: Днепропетровская ОВА

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате вражеской атаки в Днепровском районе повреждены 4 частных дома, хозяйственная постройка, теплица. Люди уцелели.

В Новопавловской общине на Синельниковщине разрушены 2 частных дома. Еще 8 – повреждены. Задел авто, газопровод и линию электропередач.

С вражеских ударов началось утро в Никополе и Марганецкой общине. Последствия уточняются.

Также вечером, 5 февраля, из тяжелой артиллерии агрессор обстрелял Никопольщину – райцентр и Покровскую общину. Обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, в Харькове из-за вражеских воздушных ударов в ночь на 6 февраля были повреждены крупнейший рынок города и транспортное предприятие.