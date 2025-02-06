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06 февраля 2025, 08:37

На Днепропетровщине ПВО сбило 8 беспилотников

06 февраля 2025, 08:37
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фото: Днепропетровская ОВА
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Оккупанты ужина и ночью атаковали Днепропетровскую область. Силы ПВО уничтожили 8 БпЛА

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате вражеской атаки в Днепровском районе повреждены 4 частных дома, хозяйственная постройка, теплица. Люди уцелели.

В Новопавловской общине на Синельниковщине разрушены 2 частных дома. Еще 8 – повреждены. Задел авто, газопровод и линию электропередач.

С вражеских ударов началось утро в Никополе и Марганецкой общине. Последствия уточняются.

Также вечером, 5 февраля, из тяжелой артиллерии агрессор обстрелял Никопольщину – райцентр и Покровскую общину. Обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, в Харькове из-за вражеских воздушных ударов в ночь на 6 февраля были повреждены крупнейший рынок города и транспортное предприятие.

Днепропетровская область беспилотники частные дома инфраструктура РФ война
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