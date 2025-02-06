На Днепропетровщине ПВО сбило 8 беспилотников
Оккупанты ужина и ночью атаковали Днепропетровскую область. Силы ПВО уничтожили 8 БпЛА
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате вражеской атаки в Днепровском районе повреждены 4 частных дома, хозяйственная постройка, теплица. Люди уцелели.
В Новопавловской общине на Синельниковщине разрушены 2 частных дома. Еще 8 – повреждены. Задел авто, газопровод и линию электропередач.
С вражеских ударов началось утро в Никополе и Марганецкой общине. Последствия уточняются.
Также вечером, 5 февраля, из тяжелой артиллерии агрессор обстрелял Никопольщину – райцентр и Покровскую общину. Обошлось без погибших и пострадавших.
Напомним, в Харькове из-за вражеских воздушных ударов в ночь на 6 февраля были повреждены крупнейший рынок города и транспортное предприятие.