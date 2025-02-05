Фото: Офис президента Украины

Президент Украины сообщил об очередном обмене пленными. Украине удалось вернуть 150 защитников. Некоторые из них были в плену врага более 2 лет

Об этом сообщил президент Украины, передает RegioNews.

Владимир Зеленский рассказал, что сегодня, 5 февраля, Украина вернула из российского плена 150 защитников. Это воины Военно-Морских сил, попавших в плен в Мариуполе и Запорожской области, Воздушных сил, военные Десантно-штурмовых и Сухопутных войск, нацгвардейцы, пограничники, терробороновцы, а также полицейский.

По словам главы государства, некоторые из них были в плену более двух лет. Поэтому сегодня для них и их родных важный день – счастье увидеть их дома, свободных и живых.

"Благодарю всех, кто работает ради возвращения наших людей. Спасибо партнерам, в частности ОАЭ, и тем, кто поддерживает нас на этом пути. Работаем, чтобы вернуть всех", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, что 4 февраля стало известно о возвращении из российской оккупации еще 12 детей. Все эти дети пережили невыносимые испытания. В частности, 16-летняя девочка потеряла маму из-за халатности оккупационной медицины, а 17-летнему подростку выдали повестку в российскую армию.

Вернули и 8-летнюю девочку, которую пытались отобрать у отца из-за отказа получать российское гражданство, рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.