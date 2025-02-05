07:10  05 февраля
Покушение на жизнь военного должно караться пожизненным заключением, — Садовый
03:00  05 февраля
Житель Сумщины избил, затащил на кладбище и изнасиловал 14-летнюю девочку
10:55  05 февраля
В Донецкой области военного будут судить по ДТП, в результате которого погибла журналистка
UA | RU
UA | RU
05 февраля 2025, 15:53

Украина вернула 150 военных из российского плена

05 февраля 2025, 15:53
Читайте також українською мовою
Фото: Офис президента Украины
Читайте також
українською мовою

Президент Украины сообщил об очередном обмене пленными. Украине удалось вернуть 150 защитников. Некоторые из них были в плену врага более 2 лет

Об этом сообщил президент Украины, передает RegioNews.

Владимир Зеленский рассказал, что сегодня, 5 февраля, Украина вернула из российского плена 150 защитников. Это воины Военно-Морских сил, попавших в плен в Мариуполе и Запорожской области, Воздушных сил, военные Десантно-штурмовых и Сухопутных войск, нацгвардейцы, пограничники, терробороновцы, а также полицейский.

По словам главы государства, некоторые из них были в плену более двух лет. Поэтому сегодня для них и их родных важный день – счастье увидеть их дома, свободных и живых.

"Благодарю всех, кто работает ради возвращения наших людей. Спасибо партнерам, в частности ОАЭ, и тем, кто поддерживает нас на этом пути. Работаем, чтобы вернуть всех", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, что 4 февраля стало известно о возвращении из российской оккупации еще 12 детей. Все эти дети пережили невыносимые испытания. В частности, 16-летняя девочка потеряла маму из-за халатности оккупационной медицины, а 17-летнему подростку выдали повестку в российскую армию.

Вернули и 8-летнюю девочку, которую пытались отобрать у отца из-за отказа получать российское гражданство, рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

пленные
Минобороны создало два резервных центра для поддержки освобожденных из плена военных
27 января 2025, 16:14
Казнь пленных ВСУ в Донецкой области: прокуратура начала расследование
06 января 2025, 18:22
Стало известно, сколько потратила Украина на содержание лагерей для пленных россиян
27 декабря 2024, 18:12
Все новости »
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
В Запорожье раздался взрыв
05 февраля 2025, 16:01
В Тернопольской области разоблачили наркоторговцев, которые за месяц продавали почти 4000 доз наркотиков
05 февраля 2025, 16:00
На побережье Одесщины обнаружили новые участки с мазутом из российских танкеров
05 февраля 2025, 15:39
Врачи боролись за его жизнь сутки: в Изюме погиб 61-летний мужчина в результате удара оккупантов
05 февраля 2025, 15:38
В Ровенской области выпивший водитель спровоцировал ДТП с участием 4 автомобилей
05 февраля 2025, 15:16
В полиции прокомментировали сообщение об убийстве во время мобилизации в Харьковской области
05 февраля 2025, 15:06
В Украине ликвидировали масштабный наркокартель: в шести областях действовали 18 нарколабораторий
05 февраля 2025, 14:55
Взрыв возле ТЦК в Каменце-Подольском: погиб мужчина, совершивший подрыв, – СМИ
05 февраля 2025, 14:52
Стало известно, сколько детей учатся в украинских школах онлайн из-за границы
05 февраля 2025, 14:50
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Все публикации »
Вадим Денисенко
Максим Жорин
Сергей Высоцкий
Все блоги »