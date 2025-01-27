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Министерство обороны определило два резервных центра, где будут помогать военным, освобожденным из плена. Это решение приняли во исполнение закона о социальной защите военнослужащих

Об этом сообщает оборонное ведомство, информирует RegioNews.

Два медучреждения в центральном регионе будут оказывать помощь освобожденным бойцам. В этих центрах военные будут получать как медицинскую, так и психологическую поддержку.

Отмечается, что каждый центр реинтеграции будет иметь специалистов для индивидуального подхода к реабилитации.

Это решение основано на недавно принятом законе, предусматривающем обязательное прохождение освобожденными бойцами реабилитации и постизоляционное сопровождение.

Центры смогут оперативно реагировать на нужды освобожденных военнослужащих ВСУ, разведки Минобороны и Государственной специальной службы транспорта.

Напомним, ранее сообщалось, что срок для повторного прохождения ВВК "ограниченно годными" планируют продлить.