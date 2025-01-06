Казнь пленных ВСУ в Донецкой области: прокуратура начала расследование
Возле села Времовка Волновахского района Донецкой области россияне расстреляли двух безоружных украинских военнослужащих, захваченных в плен. Правоохранители начали расследование
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.
Известно, что 3 января 2025 года во время штурма позиций украинских войск возле села Времовка Волновахского района оккупанты захватили двух военнослужащих ВСУ.
"Пленных вывели из блиндажа под прицелом автоматов и расстреляли в упор в голову. Для уверенности в их смерти враг произвел еще несколько выстрелов", - говорится в сообщении.
В Офисе Генерального прокурора в очередной раз подчеркнули, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.
Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по факту военного преступления. В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств этого преступления и лиц, причастных к его совершению.
Напомним, сегодня аналитики OSINT-проекта DeepState сообщили, что в районе села Нескучное Волновахского района Донецкой области оккупанты казнили троих украинских военнопленных.