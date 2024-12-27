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27 декабря 2024, 18:12

Стало известно, сколько потратила Украина на содержание лагерей для пленных россиян

27 декабря 2024, 18:12
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Фото: Стас Юрченко, Ґрати
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За время начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Министерство юстиции создало четыре лагеря для содержания российских военнопленных. За этот период было израсходовано на создание и содержание этих лагерей более 290 миллионов гривен.

Об этом сообщила Счетная палата по результатам аудита, передает RegioNews.

В ведомстве напомнили, что Украина обязалась обеспечить надлежащие условия содержания пленных российских военных в соответствии с Женевской конвенцией.

За время полномасштабной войны Минюст создал четыре лагеря для содержания военнопленных и дополнительно организовал их размещение, охрану и медицинское обеспечение более полусотни участков, созданных в учреждениях исполнения наказаний.

На реализацию этих целей было направлено 294,2 млн. гривен.

Также отмечается, что часть средств, необходимых для обеспечения надлежащих условий содержания пленных, предоставили благотворительные организации и иностранные партнеры, в частности, Международный комитет Красного Креста.

Напомним, ранее правительство выделило Министерству юстиции 34 млн грн для капитального ремонта лагеря для содержания военнопленных "Запад-2". Лагерь "Запад-2" расположен в городе Могилев-Подольский Винницкой области. Размещение таких учреждений в глубоком тылу – требование Женевских конвенций.

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