14:23  29 января
Кирилла Фесика могут назначить заместителем руководителя Киевской военной администрации, - СМИ
10:09  29 января
Пожар в элитном спорткомплексе Tsarsky City Resort: стали известны подробности
14:15  29 января
В Киеве топ-чиновник сделал себе фейковую инвалидность
UA | RU
UA | RU
29 января 2025, 15:42

На Прикарпатье муж из-за ревности нанял киллера для жены

29 января 2025, 15:42
Читайте також українською мовою
фото: freepik.com
Читайте також
українською мовою

В Ивано-Франковской области мужчина из-за ревности хотел убить жену. Правоохранители задержали заказчика и посредника

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальную страницу полиции Ивано-Франковской области.

Правоохранители установили, что намерение убить собственную жену возникло у 49-летнего жителя Ивано-Франковска из-за ревности. Покушение на ее жизнь он организовал вместе с 47-летним сообщником.

Злоумышленники подыскали убийцу, которому пообещали 2000 долларов за то, чтобы он ввел 36-летней женщине смертельную дозу наркотических веществ.

Правоохранители разоблачили и задержали злоумышленников перед совершением преступления.

Следователи квалифицировали уголовное правонарушение по ч. 2 ст. 15, п. п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса. Речь идет о покушении на умышленное убийство, совершенное по заказу и по предварительному сговору группой лиц. Оба задержанных сообщены о подозрении, сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, в Закарпатье произошло жестокое убийство. Злоумышленники расчленили и пытались сжечь тело жертвы. Им грозит пожизненное заключение.

Напомним, в Киеве мужчина пытался убить следователя ГБР, чтобы избежать ответственности за ранее совершенное преступление.

Прикарпатье Ивано-Франковск убийство покушение заказ убийства
На Прикарпатье чиновник облгаза насчитало себе и коллегам премий более чем на 11 млн грн
28 января 2025, 11:47
На Прикарпатье объявили снеговинную опасность
25 января 2025, 10:10
Пулеметы, патроны и взрывчатки: на Прикарпатье разоблачили схему с незаконным оборотом оружия
24 января 2025, 17:13
Все новости »
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
В Днепропетровской области "заминировали" больницы, горсовет и редакции интернет-изданий
29 января 2025, 17:15
Адвокат из Хмельнитчины хотел подкупить прокурора взяткой в $5 тысяч
29 января 2025, 17:13
Нет политической воли: две трети ТЦК пригодны к военной службе
29 января 2025, 17:00
В ЦПИ опровергли информацию о прекращении военной помощи Украине от США
29 января 2025, 16:58
На Тернопольщине у мужчины обнаружили винтовку и патроны
29 января 2025, 16:55
В Херсонской области разоблачили бизнесмена, который "разбогател" на восстановленные дома после обстрелов
29 января 2025, 16:46
Хорватия анонсировала новый пакет военной помощи для Украины
29 января 2025, 16:34
Киевляне просят власть сделать маршрутки "заметники": в чем проблема
29 января 2025, 16:20
В Прикарпатье налоговики изъяли продукцию для электронных сигарет и наложили миллионные штрафы
29 января 2025, 16:11
Одесскую компанию обвинили в поставке неработающих FPV-дронов
29 января 2025, 15:57
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
Все публикации »
Юрий Чевордов
Владимир Фесенко
Алексей Кущ
Все блоги »