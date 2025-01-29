На Прикарпатье муж из-за ревности нанял киллера для жены

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В Ивано-Франковской области мужчина из-за ревности хотел убить жену. Правоохранители задержали заказчика и посредника

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальную страницу полиции Ивано-Франковской области.

Правоохранители установили, что намерение убить собственную жену возникло у 49-летнего жителя Ивано-Франковска из-за ревности. Покушение на ее жизнь он организовал вместе с 47-летним сообщником.

Злоумышленники подыскали убийцу, которому пообещали 2000 долларов за то, чтобы он ввел 36-летней женщине смертельную дозу наркотических веществ.

Правоохранители разоблачили и задержали злоумышленников перед совершением преступления.

Следователи квалифицировали уголовное правонарушение по ч. 2 ст. 15, п. п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса. Речь идет о покушении на умышленное убийство, совершенное по заказу и по предварительному сговору группой лиц. Оба задержанных сообщены о подозрении, сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, в Закарпатье произошло жестокое убийство. Злоумышленники расчленили и пытались сжечь тело жертвы. Им грозит пожизненное заключение.

Напомним, в Киеве мужчина пытался убить следователя ГБР, чтобы избежать ответственности за ранее совершенное преступление.