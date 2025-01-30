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30 января 2025, 07:14

В Украине с начала года выросло количество ДТП

30 января 2025, 07:14
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фото: freepik.com
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В разных регионах аварийность на дорогах увеличилась от 5 до 9%. Этому способствует увеличение количества транспортных средств, несовершенная организация дорожного движения и недостаточная ответственность водителей за совершение правонарушений

Об этом в телеэфире рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

По его словам, если сравнивать с предыдущими годами, то за отчетный период есть увеличение на 5-9% количества ДТП по разным показателям.

Белошицкий отметил, что наибольшее ДТП происходит в самых заселенных регионах страны, а самой распространенной причиной остается превышение скорости.

Наиболее критические регионы по количеству ДТП – Львовская, Днепропетровская и Киевская области.

Полиция привлекла дополнительные силы контроля за скоростным режимом в стране, но этого, по его мнению, недостаточно и нужны законодательные и инфраструктурные изменения.

Как сообщалось, в Украине в 2024 году в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 3202 человека, а травмировались 32 023.

Напомним, в масштабной аварии в Ровенской области пострадала беременная женщина. Угрозы ее жизни нет.

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