Украинцы стали меньше жениться и гораздо чаще разводиться

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В прошлом году в Украине фиксировали больше разводов, чем браков. Больше всего разводов — в Киеве

Как сообщает RegioNews, об этом свидетельствует статистика Министерства юстиции Украины.

По данным отчета о государственной регистрации актов гражданского состояния, в прошлом году в Украине было заключено почти на 20% меньше браков, чем в 2023-м. Всего в прошлом году брак заключили 150,2 тысяч пар (в 2023 году - 186 тысяч). Лидером по количеству бракосочетаний была украинская столица.

Регионами-лидерами по количеству заключенных браков стали:

Киев - 20,8 тысячи;

Днепропетровская область - 14,4 тысячи;

Львовская область - 10 тысяч;

Одесская и Киевские области – по 9,8 тысячи.

Развелось в 2024 году 34,2 тысячи пар — на 30% больше, чем в 2023 году (24,1 тысячи браков). Наиболее официально расторгали брак тоже в Киеве — 4,4 тысячи пар.

Также в антирейтинг вошли:

Днепропетровская область - 3 тысячи;

Харьковская область - 2,4 тысячи;

Киевская и Одесская области - по 2,3 тысячи.

Как сообщалось, в Ивано-Франковской области мужчина из-за ревности нанял киллера для жены, но ему помешали правоохранители.