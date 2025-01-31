20:25  31 января
В ЕС горел украинский ресторан Slava Ukraina
18:55  31 января
В Киеве учительница и ученица устроили разборки в школе
19:54  31 января
Одна из европейских стран смягчила визовые ограничения для украинцев и их детей
UA | RU
UA | RU
31 января 2025, 20:39

Украинцы стали меньше жениться и гораздо чаще разводиться

31 января 2025, 20:39
Читайте також українською мовою
фото: иллюстративный
Читайте також
українською мовою

В прошлом году в Украине фиксировали больше разводов, чем браков. Больше всего разводов — в Киеве

Как сообщает RegioNews, об этом свидетельствует статистика Министерства юстиции Украины.

По данным отчета о государственной регистрации актов гражданского состояния, в прошлом году в Украине было заключено почти на 20% меньше браков, чем в 2023-м. Всего в прошлом году брак заключили 150,2 тысяч пар (в 2023 году - 186 тысяч). Лидером по количеству бракосочетаний была украинская столица.

Регионами-лидерами по количеству заключенных браков стали:

  • Киев - 20,8 тысячи;
  • Днепропетровская область - 14,4 тысячи;
  • Львовская область - 10 тысяч;
  • Одесская и Киевские области – по 9,8 тысячи.

Развелось в 2024 году 34,2 тысячи пар — на 30% больше, чем в 2023 году (24,1 тысячи браков). Наиболее официально расторгали брак тоже в Киеве — 4,4 тысячи пар.

Также в антирейтинг вошли:

  • Днепропетровская область - 3 тысячи;
  • Харьковская область - 2,4 тысячи;
  • Киевская и Одесская области - по 2,3 тысячи.

Как сообщалось, в Ивано-Франковской области мужчина из-за ревности нанял киллера для жены, но ему помешали правоохранители.

Минюст регионы статистика развод брак
Уровень смертности в Украине продолжает расти: статистика
31 января 2025, 11:28
В Украине с начала года выросло количество ДТП
30 января 2025, 07:14
Все новости »
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
В Николаевской области на взятке в 1000 долларов задержан директор коммунального предприятия
31 января 2025, 21:20
Жителей еще одного города призывают эвакуироваться из-за наступления россиян
31 января 2025, 20:53
В Днепре 21-летнего парня похитили прямо из его квартиры
31 января 2025, 20:42
В Запорожье водитель сбил женщину насмерть на пешеходном переходе
31 января 2025, 20:28
В ЕС горел украинский ресторан Slava Ukraina
31 января 2025, 20:25
В Одессе из-за взрыва повреждена элитная гостиница "Бристоль" после предупреждения о баллистической опасности
31 января 2025, 20:07
Одна из европейских стран смягчила визовые ограничения для украинцев и их детей
31 января 2025, 19:54
Браконьеры с амфетамином: в Одесской области задержали мужчин с рыбой и наркотиками
31 января 2025, 19:51
В Ивано-Франковской области объявили карантин в учебном заведении: подробности
31 января 2025, 19:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Все публикации »
Максим Жорин
Сергей Высоцкий
Юрий Чевордов
Все блоги »