Уровень смертности в Украине продолжает расти: статистика

фото из открытых источников

В 2024 году было зарегистрировано 495090 смертей. Это почти втрое превышает количество зарегистрированных рождений – 176 679

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В то же время, по данным Министерства юстиции, во втором полугодии динамика показателей стала немного лучше.

В частности, число зарегистрированных рождений по сравнению с первым полугодием увеличилось на 1,6% – до 89,02 тыс. А число смертей сократилось на 2,7% – до 244,12 тыс.

Что касается показателя отношения количества зарегистрированных умерших к количеству рожденных по регионам, то хуже всего он в Херсонской и Донецкой областях – соответственно 11 и 8,5 раз. Существенно хуже среднего показателя в Запорожской и Сумской – 4,7, Харьковской – 4,5 и Черниговской областях – 4,4 раза.

Лучшим этот показатель в Ровенской, Закарпатской и Волынской областях.

Напомним, согласно прогнозам, население нашей страны к 2040 году может сократиться до критической отметки в 28,9 миллиона человек.

В сентябре Кабмин одобрил Стратегию демографического развития Украины на период до 2040 года. Ее цель – обеспечить долгосрочное воспроизводство населения, в частности, в условиях войны, эпидемии, бедности, экономических кризисов, экологических и техногенных катастроф.