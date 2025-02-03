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Українця побили до смерті у Братиславі. Попередньо, його могли підозрювати у крадіжці. Однак міністр МЗС припускає й можливість етнічної ворожнечі

Про це повідомляє портал ТаЗ, передає RegioNews.

Це сталося 30 січня неподалік від торгового центру Nivy. Потерпілого доставили до лікарні, проте, на жаль, наступного дня він помер.

За даними журналістів, українця запідозрили у крадіжці у магазині одягу New Yorker, а потім відвели у службове приміщення. Журналісти припускають, що напасти на українця могли саме співробітники охороної служби та патруль поліції.

Справу вже передати до Управління інспекційної служби при МВС. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що в цій справі не можна виключати етнічну ворожнечу як одну з можливих причин злочину.

"За моєю вказівкою наше посольство вже зв'язалося зі словацькою поліцією та омбудсменом. Ми вимагаємо неупередженого розслідування та відповідальності", - написав він у соцмережі.

Нагадаємо, що раніше в Німеччині оголосили вирок чоловіку, який задушив 9-річну українку. 37-річного Андрія П. визнали винним у вбивстві дівчинки. З'ясувалося, що він мав стосунки з її матір'ю. За кілька днів до вбивства 9-річної дівчинки її матір розлучилась із чоловіком. Потім він вбив дитину та втік з країни.