С добром и любовью: на Волыни женщина родила 14 детей
Молодая мама уверяет, что у нее есть кому помогать
Об этом рассказали в Волынском областном перинатальном центре, передает RegioNews.
Из Волынского областного перинатального центра Любовь Ройко. Она родила 14 ребенка – мальчика. В большой семье 8 дочерей и 6 сыновей. Сама Любовь имеет почетное звание "Мать-героиня".
"На вопрос, тяжело ли супругам воспитывать столько детей, многодетная мама ответила: "Все помаленьку, с добром и любовью. Сейчас уже есть кому помогать"", - говорят в перинатальном центре.
Следует отметить, что до полномасштабного вторжения по состоянию на 2021 год, по данным Госстата, в Украине было более 365 572 многодетных семей, в которых воспитывалось 1 244 509 детей.
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