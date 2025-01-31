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31 января 2025, 04:43

С добром и любовью: на Волыни женщина родила 14 детей

31 января 2025, 04:43
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Иллюстративное фото
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Молодая мама уверяет, что у нее есть кому помогать

Об этом рассказали в Волынском областном перинатальном центре, передает RegioNews.

Из Волынского областного перинатального центра Любовь Ройко. Она родила 14 ребенка – мальчика. В большой семье 8 дочерей и 6 сыновей. Сама Любовь имеет почетное звание "Мать-героиня".

"На вопрос, тяжело ли супругам воспитывать столько детей, многодетная мама ответила: "Все помаленьку, с добром и любовью. Сейчас уже есть кому помогать"", - говорят в перинатальном центре.

Следует отметить, что до полномасштабного вторжения по состоянию на 2021 год, по данным Госстата, в Украине было более 365 572 многодетных семей, в которых воспитывалось 1 244 509 детей.

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