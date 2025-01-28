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Кроме фактора безопасности, то есть завершения войны и установления справедливого мира, на желание украинцев вернуться домой из-за границы будут влиять еще два важных фактора. Это трудоустройство и обеспеченность жильем

Об этом отмечает председатель партии "Слуга Народа", народный депутат Елена Шуляк, передає RegioNews.

В контексте решения жилищного вопроса, объясняет она, государство должно действовать по трем направлениям: продолжать программу "еВидновлення", по которой украинцы получают компенсации на ремонт, покупку или восстановление жилья, делать более доступной ипотечную программу "еОселя" и создать новую, эффективную жилищную политику, которая действует еще по условиям Жилищного кодекса 40-летней давности.

В том, что касается "єВідновлення", говорит Елена Шуляк, важно расширить действие программы для украинских переселенцев, чье разрушенное или поврежденное жилье осталось на временно оккупированных территориях. Запрос на это, по ее словам, очень высок, и механизм уже наработан. Партия "Слуга Народа", как она добавляет, будет добиваться скорейшего расширения программы.

Следующим шагом, на котором акцентируют в политической силе, должно стать упрощение условий программы доступного кредитования "еОселя" для покупки жилья. В первую очередь для вынужденных мигрантов за рубежом и ВПЛ. Речь идет, в частности, о снижении процентной ставки с 7% до 3%, а первого взноса с 20% до 15%.

Елена Шуляк также убеждена, что крайне эффективным в решении жилищного вопроса для украинцев, вынужденных выехать за границу, будет реформирование жилищной политики, которая в Украине до сих пор регулируется Жилищным кодексом 1983-го года. Собственно, как один из "результатов", сотни тысяч украинцев до сих пор стоят в квартирных очередях, из которых ежегодно получают жилье не более нескольких сотен граждан.

Новая жилищная политика, над разработкой которой работают и партийцы "Слуги Народа", поможет решить как устаревшие жилищные проблемы, накопленные годами, так и те, которые спровоцировала война. Соответствующий законопроект предполагает создание ряда механизмов, которые позволят каждому украинцу реализовать свое право на жилье. Сделать это можно с помощью нескольких инструментов.

"Во-первых, речь идет о финансово-кредитных механизмах, которые позволят приобрести или построить себе жилье. Во-вторых, речь идет о фонде социального жилья", – заявила Елена Шуляк и добавила, что такое жилье будет находиться в собственности громад. Его будут предоставлять семьям, нуждающимся в соцзащите: например, это те, кто остался без жилья из-за войны или из-за аварийного состояния дома, это дети-сироты или люди с инвалидностью. Стоимость аренды такого жилья будет ниже рыночной, такой, которую сможет "потянуть" конкретная семья.

В то же время Шуляк подчеркнула, что сверхважным для возвращения украинцев также является вопрос стабильного трудоустройства. Оно возможно при развитии предпринимательства, что, в свою очередь, будет означать создание новых рабочих мест. Для этого в последнее время предлагается множество законодательных изменений, инициированных командой власти. Среди последних – принятие законопроекта, позволяющего начать определенный вид бизнеса без получения лицензий и разрешений до конца военного положения. Для создания новых рабочих мест государство вводит действенные программы поддержки бизнеса. Это, прежде всего, льготное кредитование и предоставление грантов на собственное дело.

Напомним, ранее Елена Шуляк сообщила, что в Международный реестр убытков разрешили подавать заявления людям, потерявшим близкого человека.