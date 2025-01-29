Из-за мобилизации работников водоканала Житомир может захлебнуться в нечистотах

скриншот с видео

Из-за мобилизации КП "Житомирводоканал" сталкивается с острой нехваткой кадров. На предприятии работают 160 военнообязанных, из которых 149 забронированы до 28 февраля. Мобилизация специалистов может привести к коммунальному коллапсу

Об этом в видеосюжете Житомир.инфо сообщила начальница информационного центра КП "Житомирводоканал" Снежана Герасимчук.

Кабинет министров Украины постановил, что с конца февраля 2025 г. подобные КП (операторы объектов критической инфраструктуры) могут забронировать только 50% работников.

"Это может привести к коммунальному коллапсу. Если количество работников уменьшится, мы не сможем оперативно ликвидировать аварии на водопроводных сетях", – заявила Снежана Герасимчук.

Кроме того, предприятие сталкивается с проблемой привлечения новых кадров. Дело в том, что с начала полномасштабной войны РФ против Украины отдел по обслуживанию канализационных сетей не пополнил ни один новый работник.

В "Житомирводоканале" предупреждают, что новых мобилизованных работников никем будет заменить.

"У нас остаются преимущественно мужчины предпенсионного и пенсионного возраста. Из-за нехватки кадров некоторые бригады вынуждены работать сверхурочно", – констатировала Снежана Герасимчук.

По ее словам, если ситуация не изменится, то горожане ощутят это на себе. В настоящее время "Житомирводоканал" ликвидирует 98% аварий в течение суток. С уменьшением количества профессионалов время устранения поломок существенно возрастет.

"Житомир рискует остаться без воды или даже захлебнуться в нечистотах", - подчеркнула Снежана Герасимчук.

Напомним, ТЦК хочет оштрафовать мэра Дробобыча Тараса Кучму за "срыв мер мобилизации".