Сотрудников ТЦК предлагают наказывать за нарушение правил мобилизации

фото: Бизнес.Цензор

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об ответственности ТЦК и ВВК за нарушение порядка мобилизации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на документ , опубликованный на сайте парламента.

Текст документа пока отсутствует. Известно, что он называется "Проект Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно введения уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенные руководителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки, председателями и членами военно-врачебных комиссий".

Исходя из названия, документ вводит уголовную ответственность за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации для руководителей ТЦК, председателей и членов военно-врачебных комиссий.

Законопроект зарегистрирован в понедельник, 27 января. Среди авторов законопроекта – Максим Павлюк (фракция "Слуга народа"), Вадим Ивченко ("Батькивщина"), Владимир Арешонков (депутатская группа "Доверие").

Ранее сообщалось, что в Одессе журналистка заявила об избиении ее сына в ТЦК. По ее словам, его избивали несколько часов. Сейчас парень находится в медучреждении.

Напомним, в Днепре и Хмельнитчине разоблачили очередные схемы избегания от мобилизации . Злоумышленники просили за "услуги" 5000 долларов США.