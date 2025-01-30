06:58  30 января
В Украину незаконно завезли Rolls-Royce в 1976 году выпуска
09:38  30 января
В Киеве дети играли в "ТЦК" и чуть не сломали нос
07:29  30 января
Из Константиновки эвакуировали всех детей, – ОВА
UA | RU
UA | RU
30 января 2025, 19:42

Британцы передали украинцам бронированный автомобиль из "Формулы-1"

30 января 2025, 19:42
Читайте також українською мовою
Фото: ГУР
Читайте також
українською мовою

Это будет машина для диверсионно-разведывательных групп

Об этом сообщает украинская служба разведки, передает RegioNews.

Волонтеры британского-украинского общества "Driving Ukraine" передали для воинов разведки бронированный Land Rover Snatch. Волонтер Максим Сослюк рассказал, что этот автомобиль в очень хорошем состоянии, и он полностью бронирован. Это будет самая лучшая машина для небольших диверсионно-разведывательных групп.

Британский волонтер Финн Ватт рассказал, что переданный разведчикам бронированный внедорожник еще несколько дней назад гонял на трассе Формула-1 в Сильверстоуне.

"Сообщество, которое нас поддерживает, дало возможность проехать на этом и еще 11 подобных автомобилях по легендарной трассе Сильверстоун, где проходят гонки "Формула-1" еще с 1950 года. Это было очень, очень круто. Именно поэтому мы приклеили к бортам машины оранжевые". ленты, чтобы сделать ее похожей на McLaren. Но теперь этот автомобиль будет участвовать в несколько других гонках", - рассказал британец.

Кроме того, ранее в Финляндии был разработан новый беспилотник для Украины. Известно, что компания Insta на мероприятии SecD Day в Хельсинки представит беспилотник Steel Eagle увеличенного радиуса действия. Специалисты подчеркнули, что разработали свой продукт специально для фронтовых условий.

Этот беспилотник предназначен для уничтожения живой силы противника, несет на себе веерный заряд со стальными и вольфрамовыми шариками. Эти шарики могут пробить крышу обычного и легкобронированного автомобиля.

разведка волонтеры
Бойцы ГУР показали, как уничтожили транспорт российской армии и более 30 оккупантов
29 января 2025, 12:10
Шпионили за известными волонтерами и чиновниками: СБУ задержала агентов ФСБ
07 января 2025, 14:01
Все новости »
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
На одной из станций столичного метро человек упал на пути
30 января 2025, 20:35
В Донецкой области разоблачили трех офицеров, воровавших горючее из воинской части
30 января 2025, 20:24
Украина получит от Швеции рекордный пакет военной помощи на 1,2 млрд долларов
30 января 2025, 20:13
Собачья свадьба на руинах Агентства оборонных закупок
30 января 2025, 20:01
Спасательные работы в Сумах завершены: обновленные данные о погибших и пострадавших
30 января 2025, 19:52
В Кировоградской области пьяная водительница предложила полицейским "решить вопрос" за взятку
30 января 2025, 19:50
В Киевской области адвокат "сливал" клиентам данные госреестра судебных решений
30 января 2025, 19:39
В Ровенской области задержали мужчину, который украл цветы с могилы военного
30 января 2025, 19:22
Оккупанты атаковали Днепропетровщину: повреждены дома, предприятия, газопровод и ЛЭП
30 января 2025, 19:08
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Роман Истомин
Юрий Чевордов
Все блоги »