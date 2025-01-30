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Об этом сообщает украинская служба разведки, передает RegioNews.

Волонтеры британского-украинского общества "Driving Ukraine" передали для воинов разведки бронированный Land Rover Snatch. Волонтер Максим Сослюк рассказал, что этот автомобиль в очень хорошем состоянии, и он полностью бронирован. Это будет самая лучшая машина для небольших диверсионно-разведывательных групп.

Британский волонтер Финн Ватт рассказал, что переданный разведчикам бронированный внедорожник еще несколько дней назад гонял на трассе Формула-1 в Сильверстоуне.

"Сообщество, которое нас поддерживает, дало возможность проехать на этом и еще 11 подобных автомобилях по легендарной трассе Сильверстоун, где проходят гонки "Формула-1" еще с 1950 года. Это было очень, очень круто. Именно поэтому мы приклеили к бортам машины оранжевые". ленты, чтобы сделать ее похожей на McLaren. Но теперь этот автомобиль будет участвовать в несколько других гонках", - рассказал британец.

Кроме того, ранее в Финляндии был разработан новый беспилотник для Украины. Известно, что компания Insta на мероприятии SecD Day в Хельсинки представит беспилотник Steel Eagle увеличенного радиуса действия. Специалисты подчеркнули, что разработали свой продукт специально для фронтовых условий.

Этот беспилотник предназначен для уничтожения живой силы противника, несет на себе веерный заряд со стальными и вольфрамовыми шариками. Эти шарики могут пробить крышу обычного и легкобронированного автомобиля.