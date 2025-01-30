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30 січня 2025, 19:42

Британці передали українцям броньоване авто з "Формули-1"

30 січня 2025, 19:42
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Фото: ГУР
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Це буде машина для диверсійно-розвідувальних груп

Про це повідомляє українська служба розвідки, передає RegioNews.

Волонтери британського-українського товариства "Driving Ukraine" передали для воїнів розвідки броньований Land Rover Snatch. Волонтер Максим Сослюк розповів, що це авто в дуже хорошому стані, і воно повністю броньоване. Це буде найкраща машина для невеликих диверсійно-розвідувальних груп.

Британський волонтер Фінн Ватт розповів, що переданий розвідникам броньований позашляховик ще кілька днів тому ганяв на трасі Формула-1 у Сільверстоуні.

"Спільнота, яка нас підтримує, дала можливість проїхати на цій та ще 11 подібних автівок по легендарній трасі Сільверстоун, де відбуваються перегони "Формула-1” ще з 1950 року. Це було дуже, дуже круто. Саме тому ми приклеїли до бортів машини помаранчеві стрічки, щоб зробити її схожою на McLaren. Але тепер це авто братиме участь в дещо інших перегонах", - розповів британець.

Крім того, раніше у Фінляндії розробили новий безпілотник для України. Відомо, що компанія Insta на заході SecD Day у Гельсінкі представить безпілотник Steel Eagle збільшеного радіусу дії. Фахівці підкреслили, що розробили свій продукт спеціально для фронтових умов.

Цей безпілотник призначений для знищення живої сили противника, несе на собі віяловий заряд зі сталевими й вольфрамовими кульками. Ці кульки можуть пробити дах звичайного й легкоброньованого автомобіля.

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