Бойцы ГУР показали, как уничтожили транспорт российской армии и более 30 оккупантов
Воины ГУР МО Украины показали результаты боевой работы по самым активным направлениям фронта. Враг понес значительные потери
Соответствующие кадры обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.
На видео спецназовцы показали очередные результаты упорной огневой работы.
Так, за прошедшую неделю защитники уничтожили:
- 16 инженерно-фортификационных сооружений РФ, еще 68 повредили;
- 15 единиц транспорта российских захватчиков;
- два вражеских беспилотника тактического уровня и повредили две антенны связи для БпЛА оккупантов.
- также разведчики метко били по российским средствам РЭБ/РЭР/РЛС ― пять единиц вывели из строя.
"Уничтожение нечисти - воины ГУР продолжают минусовать оккупантов, их транспорт и оборудование на фронте. Подтверждены безвозвратные и санитарные потери среди личного состава армии государства-агрессора россии - 33 захватчика", - говорится в сообщении.
Напомним, на днях разведчики сожгли российскую бронетехнику на Запорожье и Донетчине.
ВСУ показали кадры сбития российских дронов на ВостокеВсе новости »
28 января 2025, 14:28В Курской области ССО взяли в плен россиянина, которого командиры бросили умирать без воды и еды
28 января 2025, 08:20
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
В Киеве третий день фиксируют температурные рекорды
29 января 2025, 12:41Россияне обстреляли поселок под Херсоном: погиб 23-летний парень
29 января 2025, 12:30Спасатели ликвидировали последствия падения обломков БПЛА в столице
29 января 2025, 12:24Ночью россияне запустили по Украине более 50 "шахедов": как отработала ПВО
29 января 2025, 12:15В Харькове пара корректировала удары россиян и параллельно торговала наркотиками
29 января 2025, 11:49Пожар в киевском спорткомплексе Tsarsky потушили
29 января 2025, 11:30Минобороны начало собственное производство FPV-дронов
29 января 2025, 11:29Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
29 января 2025, 11:06Почти 90% поляков хотят, чтобы неработающих украинцев лишили выплат, - опрос
29 января 2025, 11:01
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
Все блоги »