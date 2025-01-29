В Финляндии разработали новый беспилотник для Украины

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Финская компания Insta на мероприятии SecD Day в Хельсинки представит беспилотник Steel Eagle увеличенного радиуса действия, который разработали для Украины совместно с украинскими специалистами

Об этом сообщает издание Yle со ссылкой на директора по продажам и маркетингу оборонного бизнеса компании Insta Тууре Лехторанта, передает RegioNews.

"Если вы работаете только в Финляндии, вы не можете понять, каким должно быть устройство. В Украине идет война, и именно поэтому продукт был разработан для фронтовых условий", – отметил Лехторант.

Сейчас дрон вертолетного типа, оснащенный пропеллером, запущен в серийное производство.

Он предназначен для уничтожения живой силы противника, несет на себе веерный заряд со стальными и вольфрамовыми шариками. С высоты несколько десятков метров шарики пробивают крышу обычного и легкобронированного автомобиля.

По данным издания, трех дронов достаточно, чтобы вывести из строя живую силу противника на территории размером с футбольное поле. В то же время, дрон имеет усиленные средства радиоэлектронной борьбы.

Напомним, ранее в ЦПИ опровергли информацию о прекращении военной помощи Украине от США.