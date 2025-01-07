Шпионили за известными волонтерами и чиновниками: СБУ задержала агентов ФСБ

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СБУ нейтрализовала агентурную сеть ФСБ, которая по заказу россиян собирала информацию о чиновниках международных организаций и волонтерах в Киеве, Днепре и Одессе

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Чтобы установить адреса пребывания, номера автомобиля и маршруты движения указанных лиц, российская спецслужба дистанционно завербовала столичного адвоката. К "работе" он привлек нескольких сообщников из трех регионов Украины.

По указанию оккупантов фигуранты скрыто следили за "объектами", в том числе с использованием оптических приборов.

Так, например, резидент (руководитель) агентурной группы периодически обустраивал "наблюдательные пункты" с биноклем на крышах домов напротив офисов чиновников международных организаций и волонтеров. Он обобщал информацию от всех участников вражеской ячейки и единым "отчетом" направлял своему российскому куратору – кадровому сотруднику ФСБ.

СБУ задержала в Киеве руководителя агентурной группы и его подельников.

Установлено, что фигуранты также корректировали ракетные удары по оборонным заводам и энергообъектам Украины.

При обыске у задержанных изъяли 15 мобильных телефонов, которые использовались для конспирированной связи с оккупантами. Также изъята оптика и флешносители с поличным.

Задержанным сообщили о подозрении. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее правоохранители задержали российских агентов, готовивших массовый теракт среди военных в Киевской области.