Шпионили за известными волонтерами и чиновниками: СБУ задержала агентов ФСБ
СБУ нейтрализовала агентурную сеть ФСБ, которая по заказу россиян собирала информацию о чиновниках международных организаций и волонтерах в Киеве, Днепре и Одессе
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.
Чтобы установить адреса пребывания, номера автомобиля и маршруты движения указанных лиц, российская спецслужба дистанционно завербовала столичного адвоката. К "работе" он привлек нескольких сообщников из трех регионов Украины.
По указанию оккупантов фигуранты скрыто следили за "объектами", в том числе с использованием оптических приборов.
Так, например, резидент (руководитель) агентурной группы периодически обустраивал "наблюдательные пункты" с биноклем на крышах домов напротив офисов чиновников международных организаций и волонтеров. Он обобщал информацию от всех участников вражеской ячейки и единым "отчетом" направлял своему российскому куратору – кадровому сотруднику ФСБ.
СБУ задержала в Киеве руководителя агентурной группы и его подельников.
Установлено, что фигуранты также корректировали ракетные удары по оборонным заводам и энергообъектам Украины.
При обыске у задержанных изъяли 15 мобильных телефонов, которые использовались для конспирированной связи с оккупантами. Также изъята оптика и флешносители с поличным.
Задержанным сообщили о подозрении. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, ранее правоохранители задержали российских агентов, готовивших массовый теракт среди военных в Киевской области.