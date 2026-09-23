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23 сентября 2026, 17:29

В Ровенской области разоблачили аферистку, которая выманила у бойца ВСУ 360 тысяч под предлогом покупки авто

23 сентября 2026, 17:29
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Фото: полиция Ровенской области
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В Ровенской области 52-летней жительнице Радивилова сообщили о подозрении в мошенничестве. По данным следствия, женщина выдавала себя представительницей несуществующей благотворительной организации и обещала военнослужащему безвозмездно передать автомобиль для нужд ВСУ. В то же время она убедила мужа платить так называемый "военный сбор"

Об этом сообщили в полиции Ровенской области, передает RegioNews .

Как установили следователи, в схему подозреваемая привлекла свою 85-летнюю знакомую, которая, по данным полиции, не знала о ее преступных намерениях. Пенсионерка подыскивала людей, готовых перечислять средства якобы на военный сбор.

С ноября 2025 года по июль 2026 года подозреваемая общалась по телефону с 35-летним военнослужащим. Во время разговоров она убеждала его, что представляет благотворительную организацию, которая может бесплатно передать ему автомобиль и оказать другую помощь.

Однако для получения авто мужчине якобы необходимо было уплатить "военный сбор". Военнослужащий поверил этой информации и согласился перечислять денежные средства.

В результате потерпевший перевел на банковский счет 52-летней женщины 356 276 гривен.

Следователи сообщили фигурантке о подозрении. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Напомним, что в Ровно полицейские разоблачили 17-летнего жителя Ровенского района, подозреваемого в мошенничестве.

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