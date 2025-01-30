Стало известно, во сколько Украине обходится один день войны

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В экономике наша страна противостоит более мощному врагу. Еще до начала полномасштабной войны ВВП РФ превышал украинский примерно в 10 раз

Как передает RegioNews, об этом говорится в материале BBC Украина.

По данным Министерства финансов, за прошлый год расходы на оборону из фонда государственного бюджета составили почти 2,1 трлн гривен или 51,9 млрд долларов США.

Учитывая эти цифры, в среднем день войны стоил Украине около 5,7 млрд. грн. или 142 млн. долларов США.

В 2025 году на оборону планируют потратить еще больше – 2,2 трлн грн. Это более четверти украинского ВВП.

Эксперты отмечают, что немаловажную роль играет поддержка партнеров в рамках программы Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Ожидается, что в 2025 году в рамках программы наша страна получит 22 миллиарда долларов.

По данным Госдепа США, с начала полномасштабного вторжения Украина получила от США более 61 млрд долларов военной помощи.

В МВФ прогнозируют, что с 2027 года, когда ныне действующие пособия будут завершены, Украина будет получать не более 12 млрд долларов в год.

Напомним, в Украине арестовали компании российского олигарха, финансирующего вражеские ракеты.