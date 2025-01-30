Карта боевых действий в Украине: за сутки 158 столкновений

фото: Генеральный штаб ВСУ

За прошедшие сутки, 29 января, на линии фронта произошло 158 боевых столкновений. Больше всего враг давил на Покровском направлении

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает RegioNews.

Отмечается, что противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 43 авиационных удара. В частности, сбросив 96 КАБ, применил 2120 дронов-камикадзе. Кроме этого, совершил более пяти тысяч трехсот обстрелов, из них 90 - из РСЗО.

Ситуация на фронте

На Купянском направлении Силы обороны отбили десять вражеских штурмов неподалеку от Петропавловки, Новоосинового, Колесниковки, Загрызового и Лозовой.

На Лиманском направлении россияне атаковали 26 раз вблизи Новоегоровки, Копанок, Макеевки, Новолюбовки, Торского, Ямполевки и Зеленой Долины.

На Северском направлении враг шесть раз атаковал в районе населённого пункта Верхнекаменское.

На Краматорском направлении произошло десять боеприкосновений в районах Новомаркового, Временного Яра и Ступочек.

На Торецком направлении россияне совершили 15 атак неподалеку от населенных пунктов Крымское и Торецк.

На Покровском направлении остановлены 72 атаки в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Лисовка и не только.

На Новопавловском направлении отражены шесть атак вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив, Раздольное и Новоочередное.

В Курской области Силы обороны отразили восемь вражеских атак.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 835 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки украинские военные уничтожили 1270 кафиров.