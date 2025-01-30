Карта боевых действий в Украине: за сутки 158 столкновений
За прошедшие сутки, 29 января, на линии фронта произошло 158 боевых столкновений. Больше всего враг давил на Покровском направлении
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает RegioNews.
Отмечается, что противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 43 авиационных удара. В частности, сбросив 96 КАБ, применил 2120 дронов-камикадзе. Кроме этого, совершил более пяти тысяч трехсот обстрелов, из них 90 - из РСЗО.
Ситуация на фронте
- На Купянском направлении Силы обороны отбили десять вражеских штурмов неподалеку от Петропавловки, Новоосинового, Колесниковки, Загрызового и Лозовой.
- На Лиманском направлении россияне атаковали 26 раз вблизи Новоегоровки, Копанок, Макеевки, Новолюбовки, Торского, Ямполевки и Зеленой Долины.
- На Северском направлении враг шесть раз атаковал в районе населённого пункта Верхнекаменское.
- На Краматорском направлении произошло десять боеприкосновений в районах Новомаркового, Временного Яра и Ступочек.
- На Торецком направлении россияне совершили 15 атак неподалеку от населенных пунктов Крымское и Торецк.
- На Покровском направлении остановлены 72 атаки в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Лисовка и не только.
- На Новопавловском направлении отражены шесть атак вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив, Раздольное и Новоочередное.
- В Курской области Силы обороны отразили восемь вражеских атак.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 835 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки украинские военные уничтожили 1270 кафиров.
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
СБУ задержала депутата Полтавского облсовета Олега Дядика
30 января 2025, 10:22Стало известно, во сколько Украине обходится один день войны
30 января 2025, 10:17В Одесской области в результате российской атаки повреждены частные дома и больница
30 января 2025, 09:55Удар по многоэтажке в Сумах: начато расследование
30 января 2025, 09:54В Киеве дети играли в "ТЦК" и чуть не сломали нос
30 января 2025, 09:38Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: информация на 30 января
30 января 2025, 09:15Россияне убили одного гражданского в Донецкой области, еще четырех - ранили
30 января 2025, 09:13В Херсоне из-за утренних российских обстрелов ранены две женщины
30 января 2025, 08:59На Днепропетровщине в результате российской атаки уничтожено учебное заведение
30 января 2025, 08:51
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
Все блоги »