19:21  29 января
Во Львове выпекли круассан весом почти 6 килограммов
19:14  29 января
Дезертир из Харькова организовал незаконный канал выезда в Европу
19:40  29 января
В Финляндии разработали новый беспилотник для Украины
UA | RU
UA | RU
30 января 2025, 09:54

Удар по многоэтажке в Сумах: начато расследование

30 января 2025, 09:54
Читайте також українською мовою
фото: ГСЧС Сумщины
Читайте також
українською мовою

Прокуратура начала следствие по факту попадания вражеского беспилотника в многоэтажку в Сумах

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 30 января 2025 года около 00:20 кафиры атаковали беспилотником 10-этажный жилой дом в спальном районе Сум.

В результате атаки врага, по состоянию на 08:00, известно о гибели 4 человек. Еще 9 человек, среди которых 8-летняя девочка, получили ранения.

Повреждены два многоквартирных жилых дома, 23 транспортных средства.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.

Напомним, россияне утром, 30 января, обстреляли Херсон. Ранения получили две женщины.

Ранее мы сообщали, что в Донецкой области российские кафиры 29 января убили одного гражданского, еще четырех ранили.

Офис генпрокурора Сумы многоэтажка расследование РФ БПЛА
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
СБУ задержала депутата Полтавского облсовета Олега Дядика
30 января 2025, 10:22
Стало известно, во сколько Украине обходится один день войны
30 января 2025, 10:17
В Одесской области в результате российской атаки повреждены частные дома и больница
30 января 2025, 09:55
В Киеве дети играли в "ТЦК" и чуть не сломали нос
30 января 2025, 09:38
Карта боевых действий в Украине: за сутки 158 столкновений
30 января 2025, 09:33
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: информация на 30 января
30 января 2025, 09:15
Россияне убили одного гражданского в Донецкой области, еще четырех - ранили
30 января 2025, 09:13
В Херсоне из-за утренних российских обстрелов ранены две женщины
30 января 2025, 08:59
На Днепропетровщине в результате российской атаки уничтожено учебное заведение
30 января 2025, 08:51
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
Все публикации »
Юрий Чевордов
Владимир Фесенко
Алексей Кущ
Все блоги »