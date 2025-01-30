Удар по многоэтажке в Сумах: начато расследование

фото: ГСЧС Сумщины

Прокуратура начала следствие по факту попадания вражеского беспилотника в многоэтажку в Сумах

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 30 января 2025 года около 00:20 кафиры атаковали беспилотником 10-этажный жилой дом в спальном районе Сум.

В результате атаки врага, по состоянию на 08:00, известно о гибели 4 человек. Еще 9 человек, среди которых 8-летняя девочка, получили ранения.

Повреждены два многоквартирных жилых дома, 23 транспортных средства.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.

Напомним, россияне утром, 30 января, обстреляли Херсон. Ранения получили две женщины.

Ранее мы сообщали, что в Донецкой области российские кафиры 29 января убили одного гражданского, еще четырех ранили.