иллюстративная фото: Facebook

"Ограниченно годные" должны пройти повторный медицинский осмотр до 4 февраля. В противном случае в приложении "Резерв+" у них может появиться статус "в розыске"

Об этом сообщает Минобороны, информирует RegioNews.

В министерстве напомнили, что невыполнение нормы – это нарушение правил военного учета или законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. За это может быть наложен штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен.

Если военнообязанный со статусом "ограниченно годный" не пройдет повторный медосмотр до 5 февраля, электронный военно-учетный документ в "Резерв+" останется без изменений. Однако если ТЦК направит повестку на прохождение ВВК, и военнообязанный не выполнит условия этой повестки – в "Резерв+" отразится статус "в розыске".

Напомним, все мужчины в возрасте 18-60 лет, имевшие статус "ограниченно пригодный", должны пройти повторную военно-врачебную комиссию.