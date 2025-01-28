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Об этом сообщает ZAXD.NET, передает RegioNews.

Мэр Дрогобыча (Львовская область) Тарас Кучма получил постановление о штрафе за срыв мер мобилизации. Для вручения постановления его пригласили в ТЦК, а когда городской голова не пришел - ТЦК направило письмо правоохранителям о принудительном поводе.

Тарас Кучма отметил, что в этот день он не пришел в ТЦК из-за официальных мер и встречи павшего бойца. По его словам, было направлено письмо в ТЦК. Однако в ответ ТЦК только обратились в полицию о принудительном доставке мэра.

До силового доставки все же не дошло, потому что Тарас Кучма прибыл туда сам. Оказалось, что на мэра Дрогобыча (и на городских голов других городов – Трускавца, Сходницы, Борислава, Меденич) составили постановления о наложении административного взыскания за невыполнение мобилизационного задания и срыв мер мобилизации согласно распоряжению начальника РВА. За такое нарушение предусматривается штраф в размере около 36 тысяч гривен.

Однако мэр Дрогобыча с этим решением не согласен. Он заявил, что есть постановление, которое обязывает городских голов проводить мобилизационные задачи, однако полномочий таковых нет. Сам штраф он также намерен обжаловать.

"Я не собираюсь его платить, буду обжаловать. Каким образом я могу, что я силой за уши буду притягивать людей или что? Как они это представляют? Есть ли у меня армия, полиция? Что у меня есть?", - говорит Тарас Кучма. .

Следует отметить, что с мая 2024 приняли законодательные изменения, расширяющие роль органов местного самоуправления в мероприятиях, связанных с мобилизацией и ведением военного учета. В частности, теперь органы местного самоуправления должны обеспечивать первичный военный учет призывников, военнообязанных и резервистов, а также меры оповещения и обеспечивают прибытие резервистов и военнообязанных в пункты сбора.

Напомним, ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сделал громкое заявление о мобилизации . Он отметил, что в начале полномасштабной войны у нас была мотивированная армия, однако сейчас все устали и не хотят идти на войну. По словам Кима, людей смущает вопрос "Когда назад?", и этот, по его мнению, вопрос недоработан.

Также сообщалось, что в Винницкой области задержали женщин-администраторов Viber-группы для уклонян . В этих сообществах они дискредитировали призыв на военную службу и призвали украинцев уклоняться от мобилизации. Теперь им грозит до 8 лет тюрьмы.