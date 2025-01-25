Сроки для повторного прохождения ВВК "ограниченно годными" планируют продлить, - Верещук

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Более миллиона украинцев, которые имели статус "ограниченно годный", до сих пор не прошли ВВК, поскольку не получили вызов от ТЦК и СП. Власти работают над продлением срока для повторного прохождения комиссии

Об этом заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Верещук сообщила в Telegram.

По ее словам, сейчас большинство "ограниченно пригодных" граждан (свыше миллиона человек) еще не прошли соответствующие медосмотры. Они не получали вызовов на ВВК или не могут их получить в ТЦК из-за очередей.

По закону все ограниченно пригодные должны повторно пройти ВВК до 4 февраля 2025 года включительно. Иначе штрафы и другие юридические неприятности. Очевидно, что абсолютно нереально пропустить через ВВК такое количество людей до 4 февраля. кто ответственен за неудовлетворительную организацию процесса", - объяснила Ирина Верещук.

Она добавила, что власти работают над внесением законодательных изменений, чтобы продлить срок для повторного прохождения "ограниченно пригодными" ВВК. Также готовятся изменения, чтобы временно не применять штрафы к вовремя не прошедшим медосмотр.

Кроме того, Минобороны и Минздрав срочно обеспечивают надлежащие графики работы ВВК, чтобы вовремя проработать всех "ограниченно пригодных" и организовать вызовы людей на ВВК.

"Так будет конструктивно. Но все ограниченно годные должны пройти повторный медосмотр. Как того требует закон", — подчеркнула Ирина Верещук.

Напомним, ранее сообщалось, что "ограниченно пригодные", не прошедшие повторно ВЛК до 4 февраля, получат статус "в розыске" в "Резерв+". Также может быть наложен штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен.

"Ограниченно пригодные" для прохождения военно-врачебной комиссии должны иметь направление от ТЦК.