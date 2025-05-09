Фото: ОВА

Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, 9 мая российские оккупанты в очередной раз обстреляли Днепропетровщину. Дронами россияне били по Никополю, а также Мировскому, Покровскому, Марганецкому, Красногригоревскому общинам.

К счастью, никто из людей не пострадал.

Напомним, 7 мая российские военные атаковали поселок Большой Бурлук Купянского района Харьковской области из "Искандера". К счастью, люди не пострадали. Сообщалось о поврежденных частных домах.