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09 мая 2025, 22:35

Во Франции будут изучать украинский язык как второй иностранный

09 мая 2025, 22:35
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фото: иллюстративное
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Министерство образования Франции со следующего года запускает пилотный проект по изучению украинского языка как второго иностранного в ряде учебных заведений

Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Франции Вадим Омельченко, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

По его словам, на протяжении нескольких лет посольство работало над возможностью введения украинского языка как второго иностранного.

"Дипломаты были на постоянном контакте с Министерством национального образования, была наработана аргументация в пользу этого решения. И вот мы получили результат", – заявил Омельченко.

Он отметил, что это решение является важным шагом к более широкому признанию украинского языка во французском образовательном пространстве.

Раньше мы писали о том, сколько украинских школьников находится за границей.

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