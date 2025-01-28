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28 января 2025, 13:12

Кабмин уволил Клименкова с должности замминистра обороны

28 января 2025, 13:12
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фото: Минобороны
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Во вторник, 28 января, Кабинет Министров одобрил распоряжение об освобождении от должности заместителя министра обороны Дмитрия Клименкова

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает RegioNews.

Клименков занимал должность замминистра обороны с 5 октября 2023 года.

До этого с 2022 по 2023 год он был первым заместителем председателя Фонда государственного имущества Украины, а впоследствии несколько месяцев состоял в должности коммерческого директора Акционерного общества "Укртрансгаз".

Как известно, 24 января министр обороны Рустем Умеров сообщил, что из-за провала закупок вооружения инициирует увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова и не продлевает контракт с директором государственного предприятия "Агентство оборонных закупок" Мариной Безруковой.

Все подробности скандала вокруг Агентства оборонных закупок читайте по ссылке.

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