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09 мая 2025, 20:45

Медики и помощник депутата: СБУ разоблачило 13 дельцов в разных областях, которые "зарабатывали" на уклонистах

09 мая 2025, 20:45
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Фото: СБУ
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Правоохранители разоблачили несколько схем по уклонению от мобилизации в разных областях. Теперь задержанным грозит заключение

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили 13 дельцов в разных областях, которые продавали фиктивные справки, или помогали бежать за границу. Стоимость "услуг" оценивали в 20 тысяч долларов США.

В Николаеве разоблачили группировку, которая переправляла военнообязанных в непризнанное Приднестровье. Оттуда мужчины надеялись уехать в Европейский Союз. Правоохранители задержали четырех организаторов схемы.

В Запорожье задержан помощник депутата областного совета. Он вместе со знакомым предпринимателем продавал справки о "плохом здоровье".

В Полтаве задержан работник типографии и его сообщник, подделывавший повестки для предъявления сотрудникам ТЦК в случае проверки военно-учетных документов. Один из задержанных распространял в сети кремлевские нарративы.

В Днепре задержали сразу трех руководителей больниц, которые продавали ухилянтам фейковые медицинские документы. Благодаря этому родственники-военнообязанные оформляли статус надсмотрщиков для беспрепятственного выезда за границу.

Все задержанные находятся под стражей. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Ровенской области объявили о подозрении бывшему руководителю ТЦК. Оказалось, что он создавал условия во избежание мобилизации отдельными военнообязанными.

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