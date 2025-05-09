Фото: Нацполиция

Во Львовской области разоблачили мужчину, который пытался дать взятку пограничнику. Известно, что он хотел уехать в одну из стран Европейского союза

Об этом сообщает Нацполиция во Львовской области, передает RegioNews.

25-летнего жителя Львовского района разоблачили на попытке дать взятку. Он пытался дать пограничнику взятку в размере 6 тысяч долларов, чтобы тот посодействовал в незаконной переправке его через государственную границу в одну из стран ЕС. Мужчину задержали, когда он передавал первый "транш".

Теперь мужчине грозит лишение свободы сроком от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Кроме того, стражи порядка начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Одесской области мужчина предложил пограничнику взятку, чтобы тот выпустил его за границу. Правоохранители задержали его и заключили под стражу.