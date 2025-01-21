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В мобильном приложении "Резерв+" снова стали доступны отсрочки для студентов, аспирантов и докторантов

Об этом сообщила замминистра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, передает RegioNews.

"Все работает! Взаимодействие с Единой государственной электронной базой по вопросам образования налажено. А это значит, что мы возвращаем отсрочки для студентов, аспирантов и докторантов в "Резерв+"", – говорится в сообщении.

Также Черногоренко сообщила, что идет активная работа над тем, чтобы другие типы отсрочок были доступны в "Резерв+".

Напомним, ранее сообщалось, что "ограниченно годные", не прошедшие повторно ВЛК до 4 февраля, получат статус "в розыске" в "Резерв+". Также может быть наложен штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен.

"Ограниченно годные" для прохождения военно-врачебной комиссии должны иметь направление от ТЦК.