Верещук: еще 3 месяца будет у "ограниченно годных" для перепрохождения ВВК

фото: president.gov.ua

У "ограниченно годных" украинцев будет еще три месяца, чтобы пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) без штрафов

Об этом заявила заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Верещук, передает RegioNews.

Соответствующий видеокомментарий она обнародовала в Telegram.

" Конечно, будут решать законодатели. Но наша позиция дать не менее трех месяцев. Есть 1036 ВВК и более миллиона человек, которые должны пройти. По меньшей мере, еще три месяца нужно, чтобы дать людям пройти ВВК без штрафов и санкций", — отметила Ирина Верещук.

Она добавила, что с 28 января "ограниченно годные" смогут получать электронные направления на ВВК.

Также депутатов будут просить освободить "ограниченно годных" в возрасте 17-18 лет от прохождения ВВК, не подпадающих под мобилизацию.

Напомним, ранее Ирина Верещук заявила, что более миллиона украинцев, имевших статус "ограниченно годный", до сих пор не прошли ВВК, поскольку не получили вызова от ТЦК и СП. Сообщалось, что совершенно нереально пропустить через ВВК такое количество людей до 4 февраля. Поэтому власти работают над продлением срока для повторного прохождения комиссии.