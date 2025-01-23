Могут ли мобилизовать студентов и преподавателей во время каникул: разъяснение МОН и Минобороны

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После вступления в силу постановления Кабмина о порядке отсрочки от призыва в украинском обществе возникло беспокойство, что этот документ изменит порядок мобилизации студентов и преподавателей. В частности, теперь якобы преподаватели и студенты потеряют отсрочку от мобилизации во время каникул.

Об этом заявил народный депутат Роман Грищук , передает RegioNews.

Он отметил, что в упомянутом постановлении, вступившем в силу 16 января, два абзаца противоречат закону о мобилизации. Он подчеркнул, что они могут вызвать "неоднозначную трактовку".

Грищук объяснил: согласно документу отсрочка предоставляется до конца учебного года, то есть до мая-июня. А это, по его мнению, означает, что она может не действовать на каникулах.

Впоследствии депутат рассказал, что обращение по этому поводу было направлено в Кабмин, и там пообещали внести соответствующие изменения в постановление.

На заявление нардепа отреагировал глава МОН Оксен Лисовый . Он заверил, что мобилизация студентов, аспирантов, научных работников, научно-педагогических, педагогических работников, имеющих право на отсрочку по закону, не предусматривается. Также он подчеркнул, что на этот счет нет обсуждений на правительственном уровне.

Министерство обороны объяснило , что каникулы и окончание учебного года не являются основанием для потери права на отсрочку.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский ответил на призывы к уменьшению мобилизационного возраста, поступающим от представителей НАТО и других стран-партнеров.

Зеленский подчеркнул, что прежде, чем рассматривать вопрос увеличения численности армии, нужно обеспечить имеющиеся подразделения достаточным количеством вооружения и технического оснащения.