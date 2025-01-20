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20 января 2025, 14:32

"Ограниченно годным" для прохождения ВЛК сейчас требуется направление из ТЦК, – Минобороны

20 января 2025, 14:32
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фото: legalaid.gov.ua
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Ограниченно годные военнообязанные должны иметь направление от ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии

Это следует из разъяснения Минобороны, информирует RegioNews со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

Граждане, которые до внесения изменений в законодательство, то есть до 4 мая 2024 года, были признаны ограниченно пригодными, подлежат повторному медицинскому осмотру в течение 9 месяцев со дня вступления в силу Закона 3621, то есть до 4 февраля 2025 года включительно.

Организацией медосмотра и уточнением информации занимаются ТЦК по месту жительства военнообязанных.

В соответствии с Правилами военного учета (приложение 2 к Порядку, утвержденного постановлением КМУ №487) призывники, военнообязанные и резервисты должны прибыть в ТЦК в сроки, указанные в мобилизационных распоряжениях, повестках, распоряжениях соответственно для взятия на военный учет и определения назначения на особый период, оформление военно-учетных документов, прохождение медицинского осмотра и т.д.

"На данном этапе, прохождение военно-врачебной экспертизы возможно только по направлению, выданному ТЦК. Для выдачи направления ТЦК должно вызвать военнообязанного повесткой. Если повестки не было, то военнообязанный может лично обратиться в ТЦК для получения направления на ВВК", – подчеркнули в Минобороны.

Также в министерстве указали, что согласно п.3.8 главы 3 раздела II Приказа №402 Постановление ВЛК районных, городских ТЦК о степени годности военнообязанного действительно в течение одного года со дня окончания медосмотра.

Поэтому военнообязанным нужно ежегодно обновлять медицинскую информацию.

Напомним, ранее сообщалось, что "ограниченно пригодные", не прошедшие повторно ВЛК до 4 февраля, получат статус "в розыске" в "Резерв+". Также может быть наложен штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен.

война Минобороны мобилизация ТЦК ВВК ограниченно годные
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