04:00  23 января
На Киевщине ночью похитили годовалого ребенка из-за выдуманного долга в 200 тысяч долларов
01:15  23 января
Авария на подстанции шахты: на Днепропетровщине под землей застряли 135 горняков
06:52  23 января
Давление на бизнес: на Харьковщине чиновница налоговой "зарабатывала" на предпринимателях региона
UA | RU
UA | RU
23 января 2025, 16:54

В "Резерв+" запустили бета-тестирование электронного направления на ВВК, – Минобороны

23 января 2025, 16:54
Читайте також українською мовою
фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

В четверг, 23 января, в мобильном приложении "Резерв+" началось бета-тестирование электронного направления для военно-врачебной комиссии

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, передает RegioNews.

"Сегодня военнообязанные вынуждены получать бумажные направления в ТЦК, тратя время в очередях. Благодаря реформе этот процесс станет гораздо проще и удобнее", – отметил он.

Новый сервис в "Резерв+" работает следующим образом:

  1. Пользователь отправляет запрос через "Резерв+".
  2. Руководитель ТЦК подтверждает запрос.
  3. Пользователь получает оповещение со всей необходимой информацией: номер регистрации направления, адрес медучреждения, подпись руководителя ТЦК.

Отмечается, что в первую очередь направление смогут получить украинцы, которые по собственному желанию хотят пройти ВВК.

По словам Умерова, цель бета-тестирования – проверить работу нового сервиса вместе с пользователями "Резерв+" и усовершенствовать его до момента полноценного запуска.

Присоединиться к бета-тестированию можно по ссылке.

"Следующим шагом станет интеграция информационных систем Минобороны и Минздрава. Уже с осени 2025 года в "Резерв+" можно будет самостоятельно выбрать медицинское учреждение, имеющее контракт с НСЗУ, для прохождения учета пригодности. Цифровизация – это прозрачная, справедливая и удобная система, которая упрощает жизнь наших граждан. Мы шаг за шагом меняем подход к работе ВВК, создавая комфортные условия для всех украинцев", – добавил министр.

Напомним, в мобильном приложении "Резерв+" снова стали доступны отсрочки для студентов, аспирантов и докторантов.

Минобороны мобилизация ВВК Резерв+ электронное направление бета-тестирование
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
В Полтаве парень прыгнул с высоты в торговом центре
23 января 2025, 17:47
Суд арестовал экс-чиновника Минобороны, из-за которого на фронт отправили непригодные пулеметы почти на 200 млн гривен
23 января 2025, 17:21
В Запорожье количество пострадавших от российского удара выросло до 51
23 января 2025, 16:30
В Сумской области украинские дроны взяли в плен российского оккупанта
23 января 2025, 16:05
Чиновники разворовали 1,2 млн грн в "Северной Пуще": дело направили в суд
23 января 2025, 15:47
Закупил некачественную одежду для ВСУ на 21 млн грн: будут судить чиновника Херсонской ОГА
23 января 2025, 15:35
На Львовщине столкнулись грузовик и легковушка: есть погибший
23 января 2025, 15:18
Оккупанты обстреляли Херсон: в ГВА показали последствия
23 января 2025, 14:55
Россияне обстреляли Покровск и Константиновку на Донетчинеи: есть погибшие и раненые
23 января 2025, 14:25
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
Все публикации »
Сергей Корсунский
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Все блоги »