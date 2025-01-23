В "Резерв+" запустили бета-тестирование электронного направления на ВВК, – Минобороны
В четверг, 23 января, в мобильном приложении "Резерв+" началось бета-тестирование электронного направления для военно-врачебной комиссии
Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, передает RegioNews.
"Сегодня военнообязанные вынуждены получать бумажные направления в ТЦК, тратя время в очередях. Благодаря реформе этот процесс станет гораздо проще и удобнее", – отметил он.
Новый сервис в "Резерв+" работает следующим образом:
- Пользователь отправляет запрос через "Резерв+".
- Руководитель ТЦК подтверждает запрос.
- Пользователь получает оповещение со всей необходимой информацией: номер регистрации направления, адрес медучреждения, подпись руководителя ТЦК.
Отмечается, что в первую очередь направление смогут получить украинцы, которые по собственному желанию хотят пройти ВВК.
По словам Умерова, цель бета-тестирования – проверить работу нового сервиса вместе с пользователями "Резерв+" и усовершенствовать его до момента полноценного запуска.
Присоединиться к бета-тестированию можно по ссылке.
"Следующим шагом станет интеграция информационных систем Минобороны и Минздрава. Уже с осени 2025 года в "Резерв+" можно будет самостоятельно выбрать медицинское учреждение, имеющее контракт с НСЗУ, для прохождения учета пригодности. Цифровизация – это прозрачная, справедливая и удобная система, которая упрощает жизнь наших граждан. Мы шаг за шагом меняем подход к работе ВВК, создавая комфортные условия для всех украинцев", – добавил министр.
Напомним, в мобильном приложении "Резерв+" снова стали доступны отсрочки для студентов, аспирантов и докторантов.