В "Резерв+" запустили бета-тестирование электронного направления на ВВК, – Минобороны

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В четверг, 23 января, в мобильном приложении "Резерв+" началось бета-тестирование электронного направления для военно-врачебной комиссии

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, передает RegioNews.

"Сегодня военнообязанные вынуждены получать бумажные направления в ТЦК, тратя время в очередях. Благодаря реформе этот процесс станет гораздо проще и удобнее", – отметил он.

Новый сервис в "Резерв+" работает следующим образом:

Пользователь отправляет запрос через "Резерв+". Руководитель ТЦК подтверждает запрос. Пользователь получает оповещение со всей необходимой информацией: номер регистрации направления, адрес медучреждения, подпись руководителя ТЦК.

Отмечается, что в первую очередь направление смогут получить украинцы, которые по собственному желанию хотят пройти ВВК.

По словам Умерова, цель бета-тестирования – проверить работу нового сервиса вместе с пользователями "Резерв+" и усовершенствовать его до момента полноценного запуска.

Присоединиться к бета-тестированию можно по ссылке.

"Следующим шагом станет интеграция информационных систем Минобороны и Минздрава. Уже с осени 2025 года в "Резерв+" можно будет самостоятельно выбрать медицинское учреждение, имеющее контракт с НСЗУ, для прохождения учета пригодности. Цифровизация – это прозрачная, справедливая и удобная система, которая упрощает жизнь наших граждан. Мы шаг за шагом меняем подход к работе ВВК, создавая комфортные условия для всех украинцев", – добавил министр.

Напомним, в мобильном приложении "Резерв+" снова стали доступны отсрочки для студентов, аспирантов и докторантов.