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25 января 2025, 05:05

Мужчины не хотят идти на войну: Виталий Ким сделал громкое заявление о мобилизации

25 января 2025, 05:05
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фото: Укринформ
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В Украине есть проблемы с мобилизацией. Граждане не понимают, сколько времени они будут воевать, потому не хотят идти в армию. Многих мужчин сильно беспокоит вопрос о демобилизации

Об этом начальник Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал в интервью ТСН, передает RegioNews.

Он отметил, что в начале полномасштабной войны РФ против Украины у нас была очень мотивированная армия. Однако сейчас, когда прошли годы, все устали и не хотят идти на войну.

"То, что гибнут люди, отражается на других и они соответственно реагируют. Потому что трудно планировать. Если было два-три года и все менялось, то все бы спокойно шли. Из-за того, что война затянулась, это трудный вопрос. Большинство людей имеет мою позицию: что я не очень хочу, но если будет повестка — я пойду. Людей смущает вопрос когда назад. Сказали бы – три года – я пойду и буду работать. Скажите, когда я отработал свое? И этот вопрос недоработан. Но россияне остановятся только тогда, когда их остановят", - добавил Виталий Ким.

В то же время, по его мнению, на фронте самые эффективные воины — это молодежь 18-25 лет. Однако "правильно ли это решение и насколько это необходимо" (мобилизовать с 18 лет) у чиновника нет ответа.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский ответил на призывы об уменьшении мобилизационного возраста, поступающих от представителей НАТО и других стран-партнеров.

Зеленский подчеркнул, что прежде, чем рассматривать вопрос увеличения численности армии, нужно обеспечить имеющиеся подразделения достаточным количеством вооружения и технического оснащения.

Украина РФ война ВСУ Ким Виталий Александрович мобилизация демобилизация
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