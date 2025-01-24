Трамп обвинил Зеленского в том, что тот "не должен был допустить эту войну"
Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "не ангел" и "не должен был допустить эту войну"
Такое заявление американский президент сделал в интервью Fox News, передает RegioNews со ссылкой на NBC News.
Трамп сказал, что Зеленскому следовало "заключить соглашение" с Путиным во избежание войны.
"Зеленский боролся со значительно большей силой, гораздо большей, гораздо более мощной. Он не должен этого делать, потому что мы могли бы заключить соглашение", – сказал президент США.
"Но Зеленский решил, что "я хочу бороться", – добавил Трамп.
Американский президент также отметил, что Зеленский "не ангел" и что он "не должен был допускать эту войну".
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп призвал к скорейшему заключению соглашения о прекращении войны против Украины, в противном случае Россия столкнется с новыми санкциями.