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Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "не ангел" и "не должен был допустить эту войну"

Такое заявление американский президент сделал в интервью Fox News, передает RegioNews со ссылкой на NBC News.

Трамп сказал, что Зеленскому следовало "заключить соглашение" с Путиным во избежание войны.

"Зеленский боролся со значительно большей силой, гораздо большей, гораздо более мощной. Он не должен этого делать, потому что мы могли бы заключить соглашение", – сказал президент США.

"Но Зеленский решил, что "я хочу бороться", – добавил Трамп.

Американский президент также отметил, что Зеленский "не ангел" и что он "не должен был допускать эту войну".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп призвал к скорейшему заключению соглашения о прекращении войны против Украины, в противном случае Россия столкнется с новыми санкциями.