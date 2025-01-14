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14 января 2025, 16:16

Зеленский ответил на призывы партнеров снизить мобилизационный возраст в Украине

14 января 2025, 16:16
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фото: president.gov.ua
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Президент Владимир Зеленский ответил на призывы об уменьшении мобилизационного возраста, поступающие от представителей НАТО и других стран-партнеров

Об этом он заявил во время встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом, передает RegioNews со ссылкой на УНИАН.

"Мы много раз слышали сигналы о возрасте наших военных, мобилизационного возраста и т.д.... Я не буду называть конкретную цифру, потому что это опасно: у нас больше 100 бригад на поле боя, и каждая из этих бригад ежедневно нуждается в укомплектованности", – отметил президент.

По его словам, одной из ключевых проблем остается нехватка необходимой техники.

"Техника – бронетехника, артиллерия, все, что нужно в каждой бригаде. Но у большого количества бригад оборудование постоянно выходит из строя или нуждается в ремонте", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что прежде, чем рассматривать вопрос увеличения численности армии, нужно обеспечить имеющиеся подразделения достаточным количеством вооружения и технического оснащения.

"Человек должен быть защищен. Не просто защищен, а иметь соответствующее оружие и знания. Это то, чем наши партнеры должны насыщать украинскую армию", – сказал глава государства.

Президент также подчеркнул, что поддержка союзников должна сосредотачиваться не только на увеличении численности армии, но и на ее технической модернизации.

Напомним, накануне советник по нацбезопасности администрации президента США Джо Байден Джейк Салливан заявил, что проблема с мобилизацией в Украине и с количеством мобилизованных граждан развивалась с течением времени. И она стала острой в течение прошлого года, поэтому Украине придется принять самостоятельное решение о том, необходимо или нет снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

Также ранее представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что если Украина снизит мобилизационный возраст до 18 лет, то США и союзники обеспечат всех новобранцев снаряжением.

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