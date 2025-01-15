Силы обороны нанесли самый массовый удар по стратегическим военным объектам РФ: детали

фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 14 января Силы обороны Украины нанесли самый массовый удар по военным объектам врага на расстоянии от 200 до 1100 км в глубине РФ. Под удар попали цели в Брянской, Саратовской, Тульской областях и Татарстане

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Силы обороны повторно успешно атаковали базу хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл" в Энгельсе Саратовской области, где только что потушили пожар. Он продолжался пять дней после предыдущего удара. Возгорание успешно возобновили подразделения Сил беспилотных систем ВСУ и Главного управления разведки.

Украина поразила Брянский химический завод в городе Сельцо – стратегический объект военно-промышленного комплекса РФ. Здесь производятся боеприпасы для ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, авиации, инженерные боеприпасы и компоненты крылатых ракет "Х-59". На территории завода наблюдалась вторичная детонация, продолжавшаяся несколько часов. Кроме этого, в ходе атаки ВСУ уничтожили два вражеских зенитных ракетных комплекса – "Тор" и "Бук".

Для выполнения этой боевой задачи привлекались подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций, Службы безопасности Украины, ракетных войск, Воздушных сил ВСУ, а также Главного управления разведки Минобороны.

Кроме того, минувшей ночью подразделения ГУР и СБУ поразили стратегические объекты военно-промышленного комплекса РФ – Саратовский нефтеперерабатывающий завод и завод "Казаньоргсинтез". На обоих объектах загорелся пожар.

"Целенаправленная и систематическая работа по поражению объектов, которые снабжают боеприпасами, военной техникой и горюче-смазочными материалами оккупационную армию рф будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины", - подчеркнули в Генштабе.

Напомним, ночью 8 января Силы обороны Украины поразили российскую нефтебазу в Энгельсе Саратовской области. На стратегическом объекте "Комбинат Кристалл" возник масштабный пожар.

Также 8 января Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ, расположенному в городе Харцызск Донецкой области.

Ранее сообщалось, что 2 января Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту российской армии в поселке Марьино Курской области.