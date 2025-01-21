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21 января 2025, 01:40

Без границ: Силы обороны показали, как работают разведывательно-диверсионные группы ГУР

21 января 2025, 01:40
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скриншот с видео
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Разведчики обнаруживают и уничтожают российских захватчиков на территории Украины, а также в РФ. Для них вражеские границы – это только условность

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

Ведомство обнародовало кадры боевой работы разведывательно-диверсионных групп департамента активных действий ГУР МО.

"Преодолеваем препятствия – уничтожаем российских захватчиков", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в течение 2024 года российские войска потеряли 434 тысячи личного состава, из них 150 тысяч убитыми.

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