Без границ: Силы обороны показали, как работают разведывательно-диверсионные группы ГУР
Разведчики обнаруживают и уничтожают российских захватчиков на территории Украины, а также в РФ. Для них вражеские границы – это только условность
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.
Ведомство обнародовало кадры боевой работы разведывательно-диверсионных групп департамента активных действий ГУР МО.
"Преодолеваем препятствия – уничтожаем российских захватчиков", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в течение 2024 года российские войска потеряли 434 тысячи личного состава, из них 150 тысяч убитыми.
За неделю ВСУ ликвидировали около 10,5 тысяч оккупантовВсе новости »
20 января 2025, 18:00Попыток попадания российских ДРГ в Украину стало меньше, – ГПСУ
20 января 2025, 13:17Сырский сказал, как украинские удары по территории РФ повлияли на ситуацию на фронте
20 января 2025, 08:14
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
10 января 2025
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
2025 год принесет для большинства украинцев немало изменений в разных областях жизни — от уплаты налогов и индексации пенсий до роста цен на горючее и надбавки к зарплатам учителей. В конце концов все...
08 января 2025
В Киеве все будет "Благоустрий"
В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный ...
Задавил насмерть: на Тернопольщине во время ремонта микроавтобуса погиб мужчина
21 января 2025, 02:17Пытки и вымогательство денег у 12-летней девочке: на Киевщине объявили подозрение 16-летнему юноше
21 января 2025, 01:10Киевлянин пытался выехать в Словакию за поддельными документами
21 января 2025, 00:39В Харьковской области мужчина подорвался на боеприпасе
21 января 2025, 00:07В полиции говорят, что Вячеслав Зинченко готовился к убийству Фарион по книгам ФСБ
20 января 2025, 23:44На Закарпатье авто съехало с дороги и упало в реку
20 января 2025, 22:40В одном из лицеев Ровенской области учитель избил ученика
20 января 2025, 21:55На Черкащине эксначальник ТЦК хотел подкупить действующего руководителя, чтобы оформить отсрочку "клиентам"
20 января 2025, 21:20Украина, Трамп и новый мировой порядок: будет ли окончание войны?
20 января 2025, 20:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все публикации »
Все блоги »