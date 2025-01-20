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20 января 2025, 19:40

В Украине разоблачили компании, которые в обход санкций поставляли электронику для российских ракет и дронов

20 января 2025, 19:40
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фото: СБУ
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Служба безопасности Украины разоблачила предприятия в Харьковской, Черновицкой и Одесской областях, которые во время войны поставляли в РФ электронные компоненты для производства ракет и беспилотников, минуя международные санкции

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Эти компании принадлежат к крупной международной корпорации, основанной в России. Она производит микрочипы и электронные платы, используемые в системах управления и навигации ракет "Х-101", "Калибр" и "Искандер-К". Также эти компоненты применяются в дронах-камикадзе, реактивных установках Торнадо-Г и бортовых системах вертолетов Ка-52.

По данным следствия, злоумышленники создали схему поставок электронных деталей из Украины в РФ через страны Ближнего Востока. Они подменяли данные о конечных потребителях продукции, скупали электронику в Украине и за рубежом, отправляли в компанию на Ближнем Востоке, а оттуда – в российские предприятия, входящие в военно-промышленный комплекс страны-агрессора.

Известно, что только за лето 2022 года участники схемы переправили в Россию более 1,5 тысяч единиц микроэлектроники общей стоимостью более 600 тысяч долларов США.

Эксперты подтвердили, что найденные в обломках российских ракет и дронов микрочипы есть украинское происхождение.

В ходе обысков у чиновников компаний изъяли доказательства их сотрудничества с РФ. Также один из задержанных фигурантов имеет российский паспорт. Ему сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору, совершенном организованной группой. Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

В настоящее время идет расследование и установление других причастных к схеме лиц.

Напомним, в Днепропетровской области Служба безопасности Украины разоблачила предприятие, которое помогало России строить лаборатории для разработки ядерного оружия.

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