Россияне нанесли ракетный удар по Сумщине: что известно
В понедельник, 20 января, российские войска нанесли ракетный удар по Шосткинской громаде в Сумской области
Об этом сообщает Сумская ОВА, передает RegioNews.
Повреждены объект инфраструктуры и многоэтажные жилые дома. Предварительно, люди не пострадали.
На месте работают все необходимые службы, последствия вражеской атаки уточняются.
Напомним, в ночь на 20 января российские войска совершили очередную дроновую атаку по территории Украины. Враг запустил 141 беспилотник.
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