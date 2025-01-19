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19 января 2025, 10:00

Украинская компания помогала России строить лаборатории для разработки ядерного оружия

19 января 2025, 10:00
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фото: СБУ
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В Днепропетровской области Служба безопасности Украины разоблачила предприятие, помогавшее России строить спецлаборатории, в которых оккупанты разрабатывают ядерное оружие

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, к организации этой схемы причастен владелец украинской компании, специализирующейся на производстве строительных материалов. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину представители предприятия переправили в Россию крупную партию профиля из нержавеющей стали.

Этот металлопродукт русские использовали для обустройства служебных помещений в российском институте ядерных исследований. На базе этого учреждения производятся разработки новых ракет с ядерными боеголовками.

Чтобы скрыть следы незаконной деятельности, поставки организовывали через подконтрольную компанию на Ближнем Востоке, откуда материалы были реэкспортированы в Россию.

Главная бухгалтерша украинского предприятия занималась ведением финансовой отчетности, что подтверждает связь между обеими компаниями.

В ходе обысков по адресам, связанным с предприятием и его сотрудниками, правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютеры и документацию, свидетельствующие о преступной деятельности в пользу РФ.

"Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Днепре задержали агента-"химика", который готовил поджоги авто военных.

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