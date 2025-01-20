В Україні викрили компанії, які в обхід санкцій постачали електроніку для російських ракет і дронів

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Служба безпеки України викрила підприємства у Харківській, Чернівецькій та Одеській областях, які під час війни постачали в РФ електронні компоненти для виробництва ракет і безпілотників, оминаючи міжнародні санкції

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Ці компанії належать до великої міжнародної корпорації, заснованої в Росії. Вона виготовляє мікрочипи та електронні плати, які використовуються в системах управління та навігації ракет "Х-101", "Калібр" і "Іскандер-К". Також ці компоненти застосовуються в дронах-камікадзе, реактивних установках "Торнадо-Г" і бортових системах вертольотів "Ка-52".

За даними слідства, зловмисники створили схему постачання електронних деталей з України до РФ через країни Близького Сходу. Вони підмінювали дані про кінцевих споживачів продукції, скуповували електроніку в Україні та за кордоном, відправляли до компанії на Близькому Сході, а звідти – до російських підприємств, що входять до військово-промислового комплексу країни-агресора.

Відомо, що лише за літо 2022 року учасники схеми переправили до Росії понад 1,5 тисячі одиниць мікроелектроніки загальною вартістю більше 600 тисяч доларів США.

Експерти підтвердили, що знайдені в уламках російських ракет і дронів мікрочипи є українського походження.

Під час обшуків у посадовців компаній вилучили докази їхньої співпраці з РФ. Також щонайменше один із затриманих фігурантів має російський паспорт. Йому повідомили про підозру в пособництві державі-агресору, вчиненому організованою групою. Зловмиснику загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Наразі триває розслідування та встановлення інших причетних до схеми осіб.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині Служба безпеки України викрила підприємство, що допомагало Росії будувати лабораторії для розробки ядерної зброї.