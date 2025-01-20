На Харьковщине российские войска атаковали дроном авто полицейских: есть пострадавшие
В понедельник днем, 20 января, россияне атаковали дроном село Осиново Купянского района. Ударный беспилотник попал возле служебного авто полиции, пострадали правоохранители
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.
По материалам следствия, оккупанты нанесли удар БпЛА около 13:50. В настоящее время точный тип дрона устанавливается.
"Транспортное средство правоохранителей повреждено. Два полицейских в возрасте 28 и 42 лет получили акубаротравмы", — говорится в сообщении.
По факту совершения военного преступления правоохранители проводят досудебное расследование.
Напомним, поздно вечером 19 января нанесли авиаудара по поселку Золочев Богодуховского района Харьковской области. Из-за атаки пострадала 14-летняя девочка.