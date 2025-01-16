Марьяна Безуглая выиграла суд у беглого блогера Олешко: подробности

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Суд в Киеве обязал находящегося за рубежом блогера Мирослава Олешко и телеканал «Прямой» опровергнуть распространенную негативную информацию о народной депутатке от "Слуги народа" Марьяну Безуглую

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Судебный репортер ".

В сентябре 2021 года Олешко написал в Facebook, что Безуглая, которая тогда была председателем Временной следственной комиссии Верховной Рады, якобы получает 50 тысяч долларов США в месяц за покрытие виновных по делу "вагнеровцев".

Телеканал "Прямой" владельцем которого в то время был пятый президент Петр Порошенко, опубликовал у себя на сайте новость из сообщения Олешко: "Цена измены Родине: глава ВСК слуг Безуглая получает 50 тысяч долларов в месяц — блогер".

Суд пришел к выводу, что распространенная информация не может считаться оценочным суждением, имеет утвердительный характер и недостоверна, поскольку никаких доказательств совершения Безуглой преступлений нет. Она не привлекалась по приговору суда к уголовной ответственности за получение 50 тысяч долларов за деятельность против национальных интересов. В то же время, такие публикации приводят к существенной дискредитации Безуглой, ее деловой репутации, правам на уважение чести и достоинства.

Отсылка Олешко на то, что первоисточником информации был не он, а один телеграмм-канал и какой-то нардеп из партии "Слуга народа", который и рассказал об этом, суд не принял.

В течение одной недели со дня вступления судебного решения в это законную силу блогер Олешко должен опубликовать решение суда, а также текст с указанием на то, что его информация была недостоверной. Такие же требования и к телеканалу "Прямой".

Также блогер и телеканал должны заплатить Безуглой по тысяче гривен морального вреда.

Решение было принято судом 5 декабря, пока оно еще не числится как вступившее в законную силу. Поданы ли апелляционные жалобы пока неизвестно.

Напомним, в ноябре 2023 года Мирославу Олешко правоохранители сообщили о подозрении в препятствовании деятельности ВСУ и использовании поддельного документа. По данным СБУ, Олешко, будучи признан годным к военной службе, уехал из Украины на основании поддельной справки военно-врачебной комиссии. За границей Олешко систематически публикует видео и сообщения, в которых дискредитирует призыв в ВСУ и призывает украинцев уклоняться от службы в армии.