21:20  16 января
В центре Винницы 22-летний водитель сбил на переходе двух девушек, ему грозит тюрьма
19:45  16 января
В "Азове" показали видео допроса пленного эскимоса
19:04  16 января
Двое подростков устроили взрыв на паркинге в Киеве
UA | RU
UA | RU
16 января 2025, 21:54

Марьяна Безуглая выиграла суд у беглого блогера Олешко: подробности

16 января 2025, 21:54
Читайте також українською мовою
фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Суд в Киеве обязал находящегося за рубежом блогера Мирослава Олешко и телеканал «Прямой» опровергнуть распространенную негативную информацию о народной депутатке от "Слуги народа" Марьяну Безуглую

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Судебный репортер ".

В сентябре 2021 года Олешко написал в Facebook, что Безуглая, которая тогда была председателем Временной следственной комиссии Верховной Рады, якобы получает 50 тысяч долларов США в месяц за покрытие виновных по делу "вагнеровцев".

Телеканал "Прямой" владельцем которого в то время был пятый президент Петр Порошенко, опубликовал у себя на сайте новость из сообщения Олешко: "Цена измены Родине: глава ВСК слуг Безуглая получает 50 тысяч долларов в месяц — блогер".

Суд пришел к выводу, что распространенная информация не может считаться оценочным суждением, имеет утвердительный характер и недостоверна, поскольку никаких доказательств совершения Безуглой преступлений нет. Она не привлекалась по приговору суда к уголовной ответственности за получение 50 тысяч долларов за деятельность против национальных интересов. В то же время, такие публикации приводят к существенной дискредитации Безуглой, ее деловой репутации, правам на уважение чести и достоинства.

Отсылка Олешко на то, что первоисточником информации был не он, а один телеграмм-канал и какой-то нардеп из партии "Слуга народа", который и рассказал об этом, суд не принял.

В течение одной недели со дня вступления судебного решения в это законную силу блогер Олешко должен опубликовать решение суда, а также текст с указанием на то, что его информация была недостоверной. Такие же требования и к телеканалу "Прямой".

Также блогер и телеканал должны заплатить Безуглой по тысяче гривен морального вреда.

Решение было принято судом 5 декабря, пока оно еще не числится как вступившее в законную силу. Поданы ли апелляционные жалобы пока неизвестно.

Напомним, в ноябре 2023 года Мирославу Олешко правоохранители сообщили о подозрении в препятствовании деятельности ВСУ и использовании поддельного документа. По данным СБУ, Олешко, будучи признан годным к военной службе, уехал из Украины на основании поддельной справки военно-врачебной комиссии. За границей Олешко систематически публикует видео и сообщения, в которых дискредитирует призыв в ВСУ и призывает украинцев уклоняться от службы в армии.

суд телеканал Прямой Безуглая Марьяна Владимировна блогер
Вывезли 43 мужчин: в Ровенской области будут судить дельцов, которые наладили канал побега за границу
15 января 2025, 21:22
В Черкасской области правоохранитель обещал закрыть дело за 350 тысяч долларов
14 января 2025, 06:07
На Львовщине разоблачили депутатов горсоветов, требовавших 800 тыс. грн "отката"
13 января 2025, 19:30
Все новости »
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
10 января 2025
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
2025 год принесет для большинства украинцев немало изменений в разных областях жизни — от уплаты налогов и индексации пенсий до роста цен на горючее и надбавки к зарплатам учителей. В конце концов все...
08 января 2025
В Киеве все будет "Благоустрий"
В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный ...
В Кировоградской области женщина напала на медиков "скорой", которых вызвала своему мужу
16 января 2025, 22:19
В центре Винницы 22-летний водитель сбил на переходе двух девушек, ему грозит тюрьма
16 января 2025, 21:20
На Хмельниччине будут судить женщину, которая сделала себе фиктивную медсправку и вывезла сына за границу
16 января 2025, 20:48
В полиции раскрыли подробности об организации убийства Фарион
16 января 2025, 20:12
В "Азове" показали видео допроса пленного эскимоса
16 января 2025, 19:45
В Ровно во время ремонта обрушилась стена здания, погиб мужчина
16 января 2025, 19:26
Двое подростков устроили взрыв на паркинге в Киеве
16 января 2025, 19:04
"Это фильтрация населения": нардеп раскритиковал действия ТЦК в Харькове
16 января 2025, 18:53
Борьба УПЦ МП за Елецкий монастырь в Чернигове: Верховный суд принял окончательное решение
16 января 2025, 18:52
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Каким будет курс доллара в 2025 году
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Все публикации »
Тарас Загородний
Юрий Бутусов
Юрий Богданов
Все блоги »