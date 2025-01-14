В Черкасской области правоохранитель обещал закрыть дело за 350 тысяч долларов

фото: pixabay

Завершено досудебное расследование в отношении правоохранителя из Черкасской области, который с сообщниками выдурил 350 тысяч долларов у фигуранта уголовного производства ГБР за его закрытие. Обвинительный акт направлен в суд

Об этом сообщает Госбюро расследования, передает RegioNews.

Правоохранитель предложил "решить вопрос" одному из фигурантов уголовного производства ГБР. Он обещал помочь ему избежать ответственности. За свои "услуги" дельцы захотели 350 тысяч долларов.

На самом деле правоохранитель и двое его подельников просто хотели выманить у потерпевшего деньги и не собирались выполнять взятые на себя обещания, понимая невозможность влияния на следователей ГБР и прокуроров, которые осуществляли процессуальный надзор.

В начале 2024 года правоохранителя задержали вместе с сообщниками "на горячем" после получения 350 тысяч долларов.

Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумах будут судить правоохранителя, продававшего пароли для пересечения блокпостов.