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15 января 2025, 21:22

Вывезли 43 мужчин: в Ровенской области будут судить дельцов, которые наладили канал побега за границу

15 января 2025, 21:22
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фото: прокуратура
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В суд направили обвинительный акт в отношении 4 участников группы за организацию незаконной переправки людей через госграницу

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Схему выезда за границу организовал житель Ровенского района – предприниматель, предоставляющий услуги по международным пассажирским перевозкам и имеющий доступ к системе "Путь". К деятельности он приобщил еще троих сообщников.

Организатор руководил группой и координировал действия участников, вносил в систему данные клиентов, оформлял фиктивные договоры об их трудоустройстве, проводил консультации и при необходимости сопровождал водителей во время выезда, а также разделял прибыль между всеми фигурантами.

Другие участники группировки отвечали за поиск желающих уехать, проведение инструктажей и вывоз мужчин в Польшу в качестве второго водителя.

Делков разоблачили в феврале 2024 года. Правоохранители установили данные 43 мужчин, незаконно выехавших из Украины через фирму организатора. Таким образом, фигуранты заработали около миллиона гривен, которые потом легализовали, потратив на собственные нужды.

Напомним, в течение 10 января правоохранители провели 600 обысков по Украине и ликвидировали около 50 схем незаконного пересечения границы мужчинами призывного возраста в 22 регионах.

Ровенская область суд побег за границу побег от мобилизации
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