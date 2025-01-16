Мар'яна Безугла виграла суд у блогера-втікача Олешка: подробиці

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Суд у Києві зобовʼязав блогера Мирослава Олешка, який наразі перебуває за кордоном, і телеканал «Прямий» спростувати поширену негативну інформацію про народну депутатку від "Слуги народу" Марʼяну Безуглу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Судовий репортер".

У вересні 2021 року Олешко написав у Facebook, що Безугла, яка тоді була головою Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, нібито отримує 50 тисяч доларів США в місяць за покривання винних у справі "вагнерівців”.

Телеканал "Прямий" власником якого на той час був п'ятий президент Петро Порошенко, опублікував в себе на сайті новину із допису Олешка: "Ціна зради Батьківщини: голова ТСК "слуг” Безугла отримує 50 тисяч доларів на місяць — блогер".

Суд дійшов висновку, що поширена інформація не може вважатись оціночним судженням, має ствердний характер і є недостовірною, оскільки ніяких доказів скоєння Безуглою злочинів немає. Вона не притягувалась за вироком суду до кримінальної відповідальності за отримання 50 тисяч доларів за діяльність проти національних інтересів. Водночас такі публікації призводять до істотної дискредитації Безуглої, її ділової репутації, прав на повагу до честі та гідності.

Посилання Олешка на те, що першоджерелом інформації був не він, а "один телеграм-канал" і якийсь нардеп із партії "Слуга народу", який і розповів про це, суд не прийняв.

Протягом одного тижня із дня набрання судовим рішенням у цій справі законної сили блогер Олешко має опублікувати рішення суду, а також текст із вказівкою на те, що попередня інформація була недостовірною. Такі ж вимоги і до телеканалу "Прямий".

Також блогер і телеканал мають заплатити Безуглій по одній тисячі гривень моральної шкоди.

Рішення було ухвалене судом 5 грудня, наразі воно ще не значиться як таке, що набуло законної сили. Чи подані апеляційні скарги поки невідомо.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Мирославу Олешку правоохоронці повідомили про підозру у перешкодженні діяльності ЗСУ і використання підробленого документа. За даними СБУ, Олешко, будучи визнаний придатним до військової служби, виїхав з України на підставі підробленої довідки військово-лікарської комісії. За кордоном Олешко систематично публікує відео і дописи, в яких дискредитує призов до ЗСУ та закликає українців ухилятися від служби в армії.